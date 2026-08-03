Российские корабли провели учение со стрельбами в Баренцевом море

Район выполнения боевых упражнений был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Корабли Северного флота России совместно с расчетами береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" провели в Баренцевом море учение по уничтожению корабельной группировки условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Находившаяся в акватории Баренцева моря корабельная ударная группа Северного флота совместным огнем артиллерийских установок уничтожила цели, обозначавшие десантные корабли условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По его данным, в учении были задействованы корабельная ударная группа в составе фрегата "Адмирал Головко" и ракетного крейсера "Маршал Устинов", а также береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" береговой ракетной бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

"На отдельных этапах к учению были привлечены противолодочный самолет Ту-142, бомбардировщики Су-24м, палубные истребители МиГ-29к, а также ракетоносцы Ту-22М3 и самолет заправщик Ил-78 Воздушно-космических сил России", - сказано в сообщении.

По информации флота,"экипаж фрегата "Адмирал Головко" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр", а экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" - крылатой ракетой "Вулкан". Ракетный дивизион БРК "Бастион" береговых войск Северного флота выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Оникс" из позиционного района на полуострове Рыбачий".

Согласно данным флота, назначенные цели были успешно поражены.

"В развитие успеха атомный подводный ракетный крейсер "Орел", находившийся в подводном положении, также выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами "Гранит" по данной мишенной позиции", - добавили в пресс-службе.

Там сообщили, что противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил разведывательный поиск сил "противника" в Баренцевом море, обнаружил цели и выдал целеуказания на командный пункт группировки разнородных ударных сил на борту фрегата "Адмирал Головко".

Район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации, отмечается в пресс-релизе.

БРК "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". Боекомплект одного комплекса может включать до 36 крылатых ракет "Оникс".