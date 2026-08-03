Более 30 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Без света остались около 30 тыс. горожан из-за энергоаварии, сообщила в понедельник региональная прокуратура.

"Утром 3 августа из-за аварии на сетях без света остались более 30 тыс. жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и др. во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует аварийно-восстановительные работы. Также прокуроры оценят исполнение законодательства при содержании и обслуживании электросетей.

Ранее сообщалось об нарушении энергоснабжения в девяти пунктах Приморья.