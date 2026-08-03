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Военные заявили об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское Донецкой Народной Республики", говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение суток подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины.

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Минобороны РФ
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