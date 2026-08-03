Минобороны РФ заявило, что ВСУ лишились двух важных логистических центров

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что украинская армия потеряла важные логистические центры после перехода под российский контроль поселка Белый Колодезь и села Устиновка в Харьковской области.

"Эти населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем сказано, что штурм населенных пунктов провели подразделения группировки "Север" при поддержке расчетов войск беспилотных систем и артиллерии.

"Закрепившись в селах, военнослужащие группировки войск "Север" провели зачистку зданий и подвальных помещений", - заявило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.