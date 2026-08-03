Аксенов сообщил о четвертом погибшем в результате атаки ВСУ на Крым

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Стало известно о гибели еще одного человека в результате ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов в понедельник.

"По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек. Искренне соболезную родным и близким погибшего", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Ранее в понедельник глава Крыма сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на республику погибли три человека, еще двое получили ранения.