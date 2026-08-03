Средства ПВО уничтожили за сутки 651 дрон ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили более 660 воздушных целей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - заявили в ведомстве.

"Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сообщили в министерстве.