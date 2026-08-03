Скончалась одна из пострадавших при взрыве газового баллона на свадьбе в КЧР

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Одна из десяти пострадавших при взрыве газового баллона в частном доме в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии умерла в больнице, сообщил глава республики Рашид Темрезов в понедельник.

"Минувшей ночью одна из женщин, к глубокому сожалению, скончалась в реанимации", - написал Темрезов в своем канале в мессенджере в Мах.

По его данным, шестеро пострадавших при взрыве остаются в медучреждениях. Остальным оказали первую помощь и перевели на амбулаторное лечение.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными профильными учреждениями здравоохранения, добавил Темрезов.

Глава Карачаево-Черкесии также поручил министерству промышленности и энергетики КЧР совместно с "Газпром межрегионгаз Черкесск" усилить контроль за техникой безопасности использования газового оборудования.

Ранее Главное управление МЧС по КЧР сообщило, что 2 августа в частном доме в городе Усть-Джегута при взрыве газового баллона пострадали 10 человек. Семеро из них были доставлены в медучреждения. По данным прокуратуры республики, инцидент произошел во время свадебного торжества. Позже в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших увеличилось до 11 человек.