В Москве на Люблинской улице машина наехала на мужчину с ребенком

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Люблинской улице водитель Hyundai Creta не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов - мужчину и шестилетнего мальчика, сообщила городская прокуратура.

Это случилось вечером 2 августа. Пострадавших доставили в медучреждения.

"Установление всех обстоятельств дорожной аварии и проведение процессуальных действий по данному факту на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа", - добавили в надзорном ведомстве.