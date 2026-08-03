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Вице-премьер Григоренко возглавил подкомиссию по вопросам развития цифровых платформ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило состав постоянной подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ, соответствующее распоряжение подписано.

Возглавил подкомиссию вице-премьер Дмитрий Григоренко, его заместителем стал министр экономического развития Максим Решетников.

В состав подкомиссии также вошли глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, замглавы Минпромторга Роман Чекушов, руководитель Роструда Михаил Иванков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители еще ряда федеральных ведомств, включая ФАС, ФНС, Минсельхоза, Минфина и др.

Подкомиссия, которая станет постоянно действующим штабом по развитию цифровых платформ, была создана в конце июля.

На ее первом заседании, которое состоится в ближайшее время, планируется рассмотреть ряд предложений, направленных на защиту прав продавцов маркетплейсов, сообщили журналистам в аппарате Григоренко.

"Ведется системная работа по регулированию платформенной экономики. Принят закон "О платформенной экономике", он вступит в силу с 1 октября 2026 года. Вместе с тем уже идет подготовка второго пакета мер. Обсуждается ряд инициатив, направленных на поддержку российских продавцов. В частности, планируется урегулировать вопросы предоставления скидок. Также рассматриваются предложения, связанные с выравниванием условий работы российских и зарубежных продавцов", - рассказали в аппарате вице-премьера.

Там отметили, что штаб будет работать на постоянной основе. Его ключевая задача - выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования в этой сфере.

Максим Решетников Дмитрий Григоренко Максут Шадаев Милош Вагнер Роскомнадзор Минцифры
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