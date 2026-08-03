Минздрав сообщил о госпитализации 17 пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве России сообщили, что госпитализированы 17 пострадавших в результате атаки БПЛА в Геленджике, двое из которых дети.

"По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА (...) в Геленджике, в том числе двое детей. Четверо из них, в том числе двое детей - в тяжелом состоянии", - заявил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов в понедельник.

По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - уточнил Кузнецов.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали десять человек.