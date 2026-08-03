В Каменске-Уральском ограничили подачу холодной воды из-за нехватки реагентов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Каменске-Уральском ограничили подачу холодной воды из-за нехватки реагентов, сообщила мэрия города.

"Питьевая вода с нормальным давлением сейчас подается по графику: утром - с 06:00 до 08:30 и вечером - с 19:00 до 21:00 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

Городской "Водоканал КУ" из-за обильных дождевых паводков был вынужден чаще расходовать реагенты, из-за этого образовался их дефицит.

"Водоканал КУ" ожидает в ближайшее время пробные партии реагентов из других регионов. После того, как их опробуют, будут проведены закупки", - пояснили в пресс-службе.

Мэрия решила "временно отключить подачу горячей воды в те микрорайоны, где она готовится из холодной, чтобы высвободить ресурсы".

"Качество воды, которая подается сегодня в квартиры каменцев, не соответствует нормативам по цветности и содержанию железа. Перед употреблением ее рекомендуется фильтровать и в обязательном порядке кипятить", - предупредили в пресс-службе.

Социально значимые объекты - детские сады и больницы - водой обеспечены. Организован подвоз воды машинами по ряду адресов.