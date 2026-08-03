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В Северной Осетии тушат пожар на производстве ПЭТ-пленок "Кетон"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во Владикавказе тушат пожар на на заводе "Кетон", сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

"Поступило сообщение, что на территории завода произошло задымление. На место происшествия были направлены пожарные расчеты. По прибытии в ходе разведки выяснилось, что произошло загорание проводов, был объявлен повышенный ранг пожара №2", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 51 сотрудник МЧС и 13 единиц техники.

АО "Кетон" производит полиэтилентерефталатные пленки толщиной от 3 до 35 мкм. Они используются для изготовления конденсаторов, в электротехнике, в качестве защитной пленки, предотвращающей слипание витков в рулоне в производстве рулонных кровельных материалов, в качестве основы для антиадгезионных покрытий и в производстве липких лент, для упаковки и приготовления пищевых продуктов, а также в качестве саморазрушающейся подвязки для виноградников.

Владикавказ МЧС Кетон Северная Осетия
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