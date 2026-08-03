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Минобороны РФ сообщило о поражении четырех украинских судов с военными грузами

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев - два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов; в акватории Черного моря - два сухогруза, перевозивших грузы военного назначения", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
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