Минобороны РФ сообщило о поражении четырех украинских судов с военными грузами

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев - два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов; в акватории Черного моря - два сухогруза, перевозивших грузы военного назначения", - заявили в военном ведомстве в понедельник.