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Экс-начальник Казанского вокзала осужден на 8,5 лет коррупцию на 1,3 млн рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал бывшего начальника Казанского вокзала столицы Игоря Черникова виновным в коррупции.

"Приговором суда Черникову назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 6,5 млн рублей. После отбытия основного наказания ему в течении 10 лет запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Суд конфисковал у Черникова 1,3 млн рублей, полученных в качестве взятки, и сохранил арест его имущества в Москве и Подмосковье до уплаты штрафа.

По данным прокуратуры, судом установлено, что с декабря 2023 по сентябрь 2024 года подсудимый "получал от предпринимателя через посредника путем вымогательства денежные средства в общей сумме 1,3 млн рублей за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории вокзала".

Как ранее сообщали в пресс-службе РЖД, Черников был уволен с должности в 2024 году.

Казанский вокзал Игорь Черников
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