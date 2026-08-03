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Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода сняты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры вводили в ночь на понедельник для обеспечения безопасности полетов. Сообщалось, что аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Росавиация Нижний Новгород
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