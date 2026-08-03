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Посол РФ в Габоне освобожден от своих обязанностей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Дмитрий Корепанов освобожден от обязанностей посла России в Габонской Республике.

Соответствующий указ, подписанный в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.

Другим указом Корепанов назначен послом России в Республике Конго. Возглавлявший российское посольство в этой стране Ильям Искандеров освобожден от должности.

Корепанов, 1959 года рождения, был назначен главой российской дипмиссии в Габоне в январе 2024 года. Искандеров, 1965 года рождения, был назначен послом в Республике Конго также в январе 2024 года.

Габон Дмитрий Корепанов Владимир Путин
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