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В Херсонской области один человек погиб, более 20 пострадали из-за обстрелов ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще 23 получили ранения в Херсонской области в результате украинских ударов за прошедшие несколько дней, сообщил губернатор Владимир Сальдо в понедельник.

"Оперативная обстановка в минувшие дни оставалась напряженной (...) В результате вражеских атак и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека пострадали", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Он уточнил, что в Великой Кардашинке в результате сброса боеприпаса с БПЛА погиб мужчина. В Каховке ранена женщина и шесть мужчин, в Алешках - две женщины и двое мужчин. В Казачьих Лагерях при детонации мины - женщина и мужчина, на дороге Раденск - Великие Копани подорвался трактор, ранена женщина.

Кроме того, в Таврийске пострадала женщина, в Великих Копанях - женщина и мужчина, в Новой Каховке - двое мужчин, в Чаплинке - мужчина, в Садовом - женщина, в Голой Пристане - мужчина, в Подо-Калиновке - мужчина.

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