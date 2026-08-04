Жители Южных Курил ощутили четырехбалльное землетрясение

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, произошедшее в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в ночь на вторник по местному времени. Его эпицентр находился в 80 км южнее села Малокурильское (остров Шикотан). Очаг залегал на глубине 72 км под морским дном", - сказал геофизик.

По его данным, на острове Шикотан подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.