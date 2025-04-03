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Суд признал банкротом политика Бориса Надеждина

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в четверг по заявлению Росэнергобанка (РЭБ) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) Бориса Надеждина, который планировал участвовать в выборах президента России в марте 2024 года.

Как следует из картотеки суда, суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

Подробности заседания пока не опубликованы.

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Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 12 сентября 2024 года признал обоснованным заявление РЭБа в лице АСВ о банкротстве Надеждина.

Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов 77,4 млн рублей долга заявителю.

В эту сумму вошли 26,2 млн рублей основного долга, 25,1 млн рублей процентов, 26,2 млн рублей пеней и 66 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины.

ЦБ РФ отозвал у Росэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций 10 апреля 2017 года.

Арбитражный суд Москвы в июне 2017 года признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Росэнергобанк занимал 51-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по размеру средств физлиц. По итогам 2016 года объем средств физлиц в банке оценивался в 35,8 млрд рублей.

Как сообщалось, в первой инстанции Верховного суда (ВС) России в феврале 2024 года Надеждин оспаривал постановление ЦИК России от 8 февраля 2024 года "Об отказе в регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Бориса Борисовича Надеждина". Он просил суд отменить решение Центризбиркома и обязать комиссию зарегистрировать его.

Апелляционная инстанция ВС РФ в начале марта 2024 года отклонила жалобу Надеждина на решение об отказе в удовлетворении иска.

Надеждин, выдвигавшийся от партии "Гражданская инициатива", 31 января 2024 года представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку. Он сообщил, что сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, собранных в его поддержку на территории РФ. По итогам проверки более 15% подписей, представленных Надеждиным, были признаны недействительными.

АСВ Борис Надеждин Росэнергобанк
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