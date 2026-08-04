В Северной Осетии полностью потушили пожар на заводе "Кетон"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Северной Осетии полностью потушили пожар, который 3 августа начался на заводе по производству пленки "Кетон", сообщили в управлении МЧС по региону.

Пожару был присвоен повышенный ранг № 2. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. К вечеру 3 августа открытое горение было ликвидировано.

АО "Кетон" производит полиэтилентерефталатные пленки толщиной от 3 до 35 мкм. Они используются для изготовления конденсаторов, в электротехнике, в качестве защитной пленки, предотвращающей слипание витков в рулоне в производстве рулонных кровельных материалов, в качестве основы для антиадгезионных покрытий и в производстве липких лент, для упаковки и приготовления пищевых продуктов, а также в качестве саморазрушающейся подвязки для виноградников.