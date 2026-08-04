Обращения к страховщикам по отравлениям в Турции снизились почти вдвое этим летом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число обращений к страховым компаниям по поводу проблем с ЖКТ, включая отравления, снизилось почти вдвое этим летом, что не подтверждает сообщения СМИ об участившихся подобных случаях, включая заражения вирусом коксаки, сообщила в интервью "Интерфаку" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Такие сообщения в российских СМИ появляются ежегодно и в большом количестве, но обычно не отражают реальную картину. Использование слова "массовые" после единичных инцидентов создает неадекватное впечатление, что туристы ездят в Турцию исключительно для того, чтобы отравиться, заболеть и так далее. Туроператоры и, главное, страховые компании, не видят такой проблемы", - сказала она.

Эксперт пояснила, что реальную картину отражает количество обращений к врачам по поводу проблем с ЖКТ, в том числе и в результате пищевых отравлений.

"По данным страховщиков, полисы которых продаются в составе пакетных туров туроператоров, в этом летнем сезоне, доля всех обращений наших туристов к врачам по страховке по поводу всех проблем с ЖКТ (включая гастроэнтериты, отравления и прочее) снизилась. И снизилась не на 1-2%, а почти вдвое - с 29% от всех обращений до 17%", - подчеркнула Ломидзе.

Ранее в российских СМИ и соцсетях появлялись сообщения о массовых отравлениях россиян в некоторых отелях Турции, в том числе вызванных вирусом коксаки. В Генконсульстве России в Анталье "Интерфаксу" сообщили, что не получали подобных обращений.

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