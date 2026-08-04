Путин подписал закон о раскрытии ФНС ведомствам налоговых данных продавцов продовольствия

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной налоговой службе передавать другим ведомствам данные о продавцах и поставщиках продовольствия, сделках между ними и ценах для мониторинга цен на продовольственные товары.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он дополняет статью 5 закона о торговле, перечисляющую полномочия правительства в области госрегулирования торговой деятельности, новым пунктом. Согласно ему, правительство сможет утверждать перечень федеральных органов, имеющих право получать сведения о хозяйствующих субъектах, которые продают и поставляют продовольственные товары, о сделках между ними, ценах на реализуемые товары, объемах реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли таких субъектов на основании данных налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений о консолидированной финансовой отчетности. Правительство будет утверждать перечень продовольственных товаров, в отношении которых ведомства получат право на эти сведения.

Статья 20 закона, регулирующая систему государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности, дополняется нормой, по которой ФНС предоставляет уполномоченным правительством ведомствам эти сведения для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольствие из правительственного перечня. Состав сведений и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме, определит ФНС по согласованию с Минэкономразвития.

Как отмечалось в пояснительной записке, закон разработан для мониторинга цен на всех этапах движения продтоваров и анализа причин их резкого роста заинтересованными ведомствами, которым необходим доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.

Кроме того, Путин подписал закон с корреспондирующей поправкой в статью 102 НК: режим налоговой тайны распространяется на сведения, которые ФНС передаст уполномоченным правительством ведомствам, доступ к ним внутри ведомств получат только должностные лица, определенные их руководителями.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.