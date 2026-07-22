Поиск

Принят закон о передаче ФНС ведомствам налоговых данных продавцов продовольствия

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) передавать другим ведомствам данные о продавцах и поставщиках продовольствия, сделках между ними и ценах для мониторинга цен на продовольственные товары.

Документ № 1252236-8 в начале июня внесло в парламент правительство.

Закон дополняет статью 5 закона о торговле, перечисляющую полномочия правительства в области госрегулирования торговой деятельности, новым пунктом. Согласно ему, правительство сможет утверждать перечень федеральных органов, имеющих право получать сведения о хозяйствующих субъектах, которые продают и поставляют продовольственные товары, о сделках между ними, ценах на реализуемые товары, объемах реализации, а также о суммах доходов, расходов и прибыли таких субъектов на основании данных налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений о консолидированной финансовой отчетности. Правительство также будет утверждать перечень продовольственных товаров, в отношении которых ведомства получат право на эти сведения.

Статья 20 закона, регулирующая систему государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности, дополняется нормой, по которой ФНС предоставляет уполномоченным правительством ведомствам эти сведения для мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольствие из правительственного перечня. Состав сведений и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме, определит ФНС по согласованию с Минэкономразвития.

Как отмечалось в пояснительной записке, закон разработан для мониторинга цен на всех этапах движения продтоваров и анализа причин их резкого роста заинтересованными ведомствами, которым необходим доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.

Одновременно Госдума приняла закон с корреспондирующей поправкой в статью 102 НК (№ 1252240-8): режим налоговой тайны распространяется на сведения, которые ФНС передаст уполномоченным правительством ведомствам, доступ к ним внутри ведомств получат только должностные лица, определенные их руководителями.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Госдума ФНС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

 "Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

Шохин заявил о риске "осенних банкротств" при сохранении ставки ЦБ на текущем уровне

Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

 Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

 Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Brent подорожала до $92,36 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

 Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2080 пунктам по индексу МосБиржи

Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

 Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

 На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

Инфляционные ожидания россиян в июле подскочили до максимума за последние годы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10676 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3267 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов