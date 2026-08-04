Возгорание на складе Wildberries в Ленобласти локализовано

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору (Ленинградская область) локализовано, очаги открытого горения ликвидированы, сообщила Wildberries-Russ.

"Часть территории объекта не пострадала. Ведётся предварительная оценка сохраненного товара", - добавила компания.

Как сообщалось, в результате атаки БПЛА во вторник на складскую зону в поселке Красный Бор Ленинградской области произошел пожар на объекте Wildberries-Russ.