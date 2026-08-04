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Состояние большинства госпитализированных после атаки БПЛА под Геленджиком оценили как средней тяжести

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Стационары Кубани продолжают оказывать медпомощь 21 пострадавшему при атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, среди пациентов - трое детей, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

"На сегодняшний день в стационарах края продолжает получать медпомощь 21 человек, в том числе трое детей. Состояние большинства пациентов - средней степени тяжести, но, к сожалению, есть пациенты и в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, лечение проводится по согласованию со специалистами федеральных медицинских организаций", - написал Крушельницкий во вторник в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, еще 37 человек, включая девять детей, получили амбулаторную медицинскую помощь. Пострадавшим и их родственникам оказывается психолого-психотерапевтическая помощь.

В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. В результате атаки в селе Архипо-Осиповка пострадали 58 человек, 21 из них были госпитализирован. Сообщалось, что погибли семь человек, среди них четверо детей.

Ранее во вторник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал журналистам, что состояние девяти пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым.

Краснодарский край Геленджик
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