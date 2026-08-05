Николай Патрушев заявил о возвращении геополитической борьбы в мировой океан

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Непростая обстановка складывается сейчас в Мировом океане, который вновь становится ареной для геополитической борьбы, указал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.

"В настоящее время в Мировом океане складывается весьма непростая обстановка. Океан вновь становится ключевой ареной геополитической борьбы", - пояснил помощник президента.

Эта ситуация, по его словам, несет для России и Бразилии серьезные вызовы. "Однако в наших силах использовать все это и во благо. Недаром бразильская поговорка гласит - "Спокойное море не делает хорошего моряка", - резюмировал он.

Говоря о развитии сотрудничества России и Бразилии в морской логистике, перспективных морских технологиях и других областях, Патрушев подчеркнул, что важно не упускать из виду и политический диалог по теме поддержания стратегической стабильности на морях.