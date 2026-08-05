ВСУ за сутки 137 раз атаковали территорию Белгородской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 137 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки, об этом он написал в своем канале в Мах в среду.

Удары нанесены по 15 округам. Противник совершил семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня и шесть раз сбросил взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 152 беспилотника.

Шуваев сообщил, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжёлые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля.

В результате атак пострадали 18 человек, среди которых пятеро сотрудников МЧС. Трое раненых находятся в тяжёлом состоянии, уточнил глава региона.