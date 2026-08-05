Волхов в Великом Новгороде пересох до опасных отметок для судоходства

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде река Волхов пересохла до опасных отметок для судоходства, сообщили "Интерфаксу" в местном Гидрометцентре.

"Неблагоприятной отметкой для судоходства на Волхове считается 200 см в Балтийской системе. В настоящий момент уровень воды в Волхове упал до 198 см", - сказал собеседник агентства.

Крупнейшая река Новгородской области мелеет из-за сухой и жаркой погоды. В тени в регионе днем около 30 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, осадки в регионе в ближайшее время не ожидаются. Это приведет к дальнейшему падению уровня воды примерно на 1 см в сутки.

Как отметили синоптики, пересыхание Волхова создает проблемы только местным судоводителям. Поступление воды в городской водозабор гарантировано. Кроме того, нет опасности замора рыбы.

Ранее в Великом Новгороде пересох Гребной канал, где тренировались местные гребцы и катались на лодках и катамаранах горожане и туристы.

Из-за жары и активного размножения сине-зеленых водорослей вода в Волхове приобрела зеленоватый оттенок.

Температура воды в реке - 21 градус.