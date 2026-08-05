Компенсации начали выплачивать пострадавшим при атаке БПЛА под Геленджиком

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управления социальной защиты помогают родственникам пострадавших и погибших в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком (Краснодарский край) готовить документы для получения единовременных выплат, первые средства уже перечислены, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

"Делаем все возможное, чтобы родственники пострадавших в Архипо-Осиповке не испытывали никаких затруднений. Сотрудники управления социальной защиты Геленджика помогают готовить все необходимые документы для получения выплат родственникам пострадавших и погибших (...). Первые выплаты уже направлены на счета людей", - написал Богодистов в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, государством предусмотрена единовременная материальная помощь: 1 567 500 рублей - родственникам погибших, 313 500 рублей - гражданам, получившим легкий вред здоровью и 627 000 рублей - получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью.

В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. В результате атаки в селе Архипо-Осиповка погибли семь человек, в том числе четверо детей. Пострадали 58 человек, 21 из них был госпитализирован.