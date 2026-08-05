Уголовное дело возбуждено на Ямале после отправления людей едой из доставки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по факту массового отравления, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с 1 по 2 августа 36 жителей Салехарда ели продукцию доставки "WASABI89", почувствовали признаки отравления и обратились за медицинской помощью.

В настоящее время четыре местных жителя находятся на стационарном лечении. Всем обратившимся установлен предварительный диагноз - сальмонеллез.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.