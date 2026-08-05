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В Калининграде гражданин Литвы получил срок по делу о шпионаже

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд признал гражданина Литвы виновным по делу о шпионаже, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый приговорен к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Также у него конфисковали телефон и спецсредства, которые предназначались для совершения преступления.

Суд установил, что обвиняемый с 2011 по 2024 годы на территории России собирал и передавал сведения, составляющие гостайну, которые могли быть использованы против безопасности российского государства.

Калининград Литва Калининградский областной суд
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