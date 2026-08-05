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МЧС продолжает цифровизацию оказания финансовой помощи пострадавшим в ЧС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) продолжает последовательно цифровизировать процесс оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС, заявил глава ведомства Александр Куренков.

"МЧС России последовательно проводит работу по цифровизации процесса оказания финансовой помощи (пострадавшим в результате ЧС - ИФ) посредством предоставления госуслуг. В этом плане нам удается достичь сразу несколько положительных результатов: сэкономить время и сделать помощь доступнее для максимального удобства граждан", - сказал Куренков в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Он отметил, что "теперь можно подать единое заявление о предоставлении государственных услуг на себя и несовершеннолетних детей".

"Заключения комиссий об установлении фактов проживания граждан в жилых помещениях в зоне ЧС, нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества первой необходимости теперь подтверждаются электронной подписью и размещаются в личном кабинете заявителя на портале Госуслуг", - пояснил глава МЧС.

По его словам, "можно скачать и распечатать этот документ и при необходимости использовать его для получения дополнительных социальных гарантий".

"Помимо этого, в рамках федерального проекта "Государство для людей" и жизненной ситуации "Попадание в чрезвычайную ситуацию" разработан и продолжает совершенствоваться так называемый лендинг "Чрезвычайная ситуация" - страница на Едином портале, где граждане могут получить информацию обо всех мерах поддержки и подать заявление для получения финансовой помощи", - добавил Куренков.

Он уточнил, что "если жилье попало в зону чрезвычайной ситуации, нарушены условия жизнедеятельности, утрачено имущество первой необходимости, то можно рассчитывать на приостановление исполнения ипотечных обязательств либо уменьшение размера платежей в период до шести месяцев".

"Льготы распространяются и на потребительские займы, автокредиты и кредитные карты. В этом плане МЧС России проводит системную работу по совершенствованию всех механизмов помощи", - резюмировал глава МЧС в беседе с изданием.

Александр Куренков МЧС России
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