В Приморье выплату участникам СВО повысили до 3 млн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Приморском крае выплату для заключивших контракт на участие в СВО увеличили до 3 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Приморском крае для тех, кто заключил контракт c 5 августа 2026 года на участие в специальной военной операции, увеличен размер материальной помощи", - говорится в сообщении.

В совокупности размер единовременной региональной и федеральной выплат составит 3,4 млн рублей.

Размер материальной помощи увеличен для заключивших контракт с военной частью, принимающей участие в СВО, а также для студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, заключивших контракт военнослужащего и направленных для прохождения военной службы в войска беспилотных систем ВС России.