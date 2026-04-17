Смоленская область повысила единовременную выплату контрактникам войск БПЛА

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Смоленской области единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны на службу в войсках беспилотных систем увеличили до 1,6 млн рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.

"Граждане, заключившие контракт с Министерством обороны России на территории Смоленской области на службу в отрядах БПЛА, в период с 15 апреля по 31 декабря 2026 года, получат единовременную выплату в размере 1,6 млн рублей. Таким образом, в первый год контракта годовое денежное довольствие при выполнении задач в зоне СВО составит от 4 млн рублей: единовременная выплата 1,6 млн рублей и ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей", - написал он в мессенджере.

Для контрактников предусматриваются и другие дополнительные выплаты. Кроме того, для военнослужащих и их семей действуют все меры поддержки, установленные в регионе для участников СВО.

"После заключения контракта бойцы проходят курс обучения. Срок контракта - один год с возможностью продления. Служба по контракту может быть альтернативой срочной службе", - добавил он.

В пресс-службе обладминистрации "Интерфаксу" уточнили, что ранее единовременная выплата для контрактников беспилотных войск составляла 1,5 млн рублей.

В октябре 2025 года власти Смоленской области увеличили региональные выплаты при заключении контракта с Минобооны с 800 тысяч рублей до 1 млн рублей. Тогда общая сумма вместе с федеральной выплатой составляла 1,4 млн рублей.

