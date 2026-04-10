В Севастополе увеличили единовременную выплату контрактникам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Севастополе увеличили единовременную региональную выплату участникам специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания правительства региона.

"С 900 тысяч до 1,5 миллионов рублей увеличены выплаты для тех, кто с 13 апреля 2026 года заключит контракт на год и больше для службы в подразделениях войск беспилотных систем или в резерве", - написал он в мессенджере.

С 13 апреля также увеличивается размер выплаты для граждан, заключающих контракт в других подразделениях. Она составит 1 млн рублей вместо прежних 700 тысяч рублей.