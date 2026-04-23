В Костромской области выплаты контрактникам увеличили до 2 млн рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление об увеличении выплат при заключении контракта на военную службу. Как сообщил ое в мессенджере, с 1 мая выплата добровольцам при заключении контракта на военную службу вместе с федеральной частью составит 2 млн рублей.

"Сегодня сумма единовременной федеральной и региональной выплаты гражданам, заключившим контракт в областных пунктах отбора, составляет 1,4 млн рублей. С 1 мая региональная часть выплаты увеличена до 1,6 млн рублей. Общая сумма выплаты с федеральными средствами составит 2 млн рублей", - разъяснил губернатор.

Костромская область Сергей Ситников СВО
Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

 Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ

Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

 Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

Более 10 БПЛА уничтожили в Самарской области, есть жертва и пострадавшие

Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

 Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Песков не относит следственные действия в отношении руководства "Эксмо" к президентской повестке

Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

 Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

Глава РСПП призвал ЦБ снизить ключевую ставку в пятницу сразу на 1 п.п.

Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

 Один пострадавший при обрушении подъезда в Сызрани остается в тяжелом состоянии

Соглашения с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок заключат в ближайшие дни
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1872 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9101 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов