В Костромской области выплаты контрактникам увеличили до 2 млн рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление об увеличении выплат при заключении контракта на военную службу. Как сообщил ое в мессенджере, с 1 мая выплата добровольцам при заключении контракта на военную службу вместе с федеральной частью составит 2 млн рублей.

"Сегодня сумма единовременной федеральной и региональной выплаты гражданам, заключившим контракт в областных пунктах отбора, составляет 1,4 млн рублей. С 1 мая региональная часть выплаты увеличена до 1,6 млн рублей. Общая сумма выплаты с федеральными средствами составит 2 млн рублей", - разъяснил губернатор.