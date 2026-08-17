В Курской области за сутки сбили 132 БПЛА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Курской области с 9 утра 16 августа до 9 утра 17 августа были сбиты 132 беспилотника, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Отселенные районы 75 раз подверглись артобстрелам. 13 раз беспилотники сбрасывали взрывные устройства.

В поселке Коренево Кореневского района и поселке Песчанский Беловского района уничтожены два автомобиля. В деревне Рыжевка Рыльского района повреждены крыша и фасад дома. В городе Рыльске повреждена кровля навеса недействующей АЗС.

16 августа в результате удара дрона по автомобилю в селе Будки Глушковского района погибла 67-летняя женщина, которая ехала с мужем. Ее 73-летний муж ранен.