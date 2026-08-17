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"АвтоВАЗ" возобновил работу после планового корпоративного отпуска

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Производства "АвтоВАЗа" возобновили работу после обслуживания и модернизации оборудования, проведенных в период единого корпоративного отпуска с 27 июля по 16 августа, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

За три недели корпоративного отпуска было выполнено более 13 тыс. работ, затраты на которые превысили 375 млн рублей.

Значительная часть работ была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера Lada Azimut. В частности, модернизация проводилась в цехе сварки кузовов и на главном сборочном конвейере.

Кроме того, осуществлялись работы в цехе сварки и сборки Lada Niva Legend, с целью достижения проектных мощностей по выпуску новой версии автомобиля с оцинкованными деталями кузова и мотором 1,8 л.

На производстве Lada Granta был смонтирован робот подачи боковины кузова на пост сварки, а также проводились работы, связанные с подготовкой к внедрению на Lada Granta автоматической бесступенчатой трансмиссии в 2027 году (опция была утрачена из-за санкционного давления, в апреле 2024 года предприятие объявило о выпуске партии в 5 тыс. автомобилей Lada Granta, оснащенных классическим "автоматом" - ИФ).

В соответствии с планом производства на 2026 год, на "АвтоВАЗе" были установлены следующие сроки единого корпоративного отпуска: с 4 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа, с 29 по 30 декабря. Позже дни единого корпоративного отпуска с 29-30 декабря были перенесены на 12-13 мая.

Производственный план на 2026 год утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тыс. (против 338,5 тыс. в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Еще 30 тыс. машин в "АвтоВАЗе" намерены были поставить в этом году на экспорт (20,7 тыс. в 2025 году).

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на ПМЭФ-2026 говорил "Интерфаксу", что в компании думают о корректировке производственного плана. Он отмечал, в частности, фактор экспортной составляющей, говоря о том, что на нее давит крепкий рубль.

Максим Соколов АвтоВАЗ
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