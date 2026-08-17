Профицит счета текущих операций КНР во II квартале достиг $195,1 млрд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Профицит счета текущих операций Китая во втором квартале 2026 года составил $195,1 млрд (1,33 трлн юаней), по предварительным данным Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Это рекордно высокий показатель для данного периода. В апреле-июне прошлого года положительное сальдо составляло $128,7 млрд.

Профицит в торговле товарами вырос на 27,3% - до $278,9 млрд, тогда как дефицит в сфере услуг увеличился на 11,3% - до $52,4 млрд. Дефицит первичных доходов уменьшился на 20,7% и составил $37,6 млрд, профицит вторичных доходов повысился на 53,7% и достиг $6,3 млрд.

В первом полугодии положительное сальдо счета текущих операций КНР составляло 2,62 трлн юаней.