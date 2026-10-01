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Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства
Владимир Путин
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не только Востоку и Западу, но и Северу, и Югу рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства.

"Интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного отношения, накопленный клубом (Валдайским), обязательно будет востребован. Тогда всем нам - Востоку и Западу, Северу и Югу предстоит договариваться о принципах формирования нового мироустройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Вместе с тем, он отметил, что "сегодня, к сожалению, перед нами стоят другие задачи, куда более сложные и острые".

"Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься не о том, как разумнее и эффективнее, справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя это, безусловно, чрезвычайно важно, а прежде всего подумать о том, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются", - отметил Путин.

Касаясь мер по предотвращению мировой катастрофы, президент подчеркнул: "Ответственность за наше общее будущее - совсем не абстрактный лозунг, это набор практических действий, цель которых - не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого".

По словам Путина, "мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и дело далеко не только в политике, политика как всегда производна от глубоких изменений".

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