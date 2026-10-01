Путин предупредил, что РФ при нападении на любой свой регион применит весь арсенал вооружений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В случае прямого нападения на Калининград или другой регион РФ, речь пойдет о применении всего арсенала российских вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны - это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно".

Президент РФ подчеркнул, что в письме МИД РФ по Калининграду говорится не об ответном применении ядерного оружия, а о возможном применении всех "сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, а какое оно будет, мы уже решим".

Комментируя реакцию генсека НАТО Марка Рютте на это заявление, что в Европе "не считают это серьёзным", Путин сказал: "Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес".

Путин отметил, что заявления о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией формулируют европейские политики, а не Москва. "А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация", - подчеркнул глава государства.

Комментируя последние заявления Рютте, Путин сказал: "Именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств".

Он отметил, что в России понимают, что "перед нами будет противник в два раза по численности больше нас, это крупный экономический и военный потенциал". "У нас сил и средств не так уж много будет, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе", - сказал Путин, подчеркнув, что Россия имеет эти преимущества.

"Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество", - подчеркнул глава государства, добавив, что Россия, никому в Европе не угрожает.