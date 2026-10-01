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Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ
Владимир Путин
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - К РФ идут обращения со всех сторон прекратить атаки в Черном море, но не Россия это начала, заявил в четверг российский президент Владимир Путин. Он также напомнил, что украинская сторона начала удары по российской инфраструктуре с целью нанести ущерб экономике РФ.

"В Черном море боевые действия, и мы наносили удары по военным судам, либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество, и практически никогда не ошиблись", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин продолжил: "Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наш мирный груз, абсолютно мирного характера груз. (...) Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: а давайте, прекратите там. Они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится".

В этом контексте президент РФ продолжил: "Тоже самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель - нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично". "Потому что, это по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли. Причём сознательно, это же гражданские цели. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это всё двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы там или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и всё остальное", - отметил он.

Владимир Путин Валдай
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