Самарский губернатор назначил общественного помощника по ИИ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Общественным помощником по вопросам внедрения технологий ИИ в работу органов государственной и региональной власти в Самарской области назначен Кирилл Галанов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве.

"Кирилл Галанов выпускник самарского национального исследовательского университета имени Королева, руководитель направления в центральном аппарате Сбера, обладает большой профессиональной экспертизой в области ИИ, применение которого мы активно расширяем", - сказал Федорищев.

Ранее самарские власти и Сбербанк договорились об открытии в Тольятти до конца года Школы 21 - модельной площадки для обучения новым технологиям студентов, сотрудников предприятий и организаций. Кроме того, достигнута договоренность с Министерством образования региона о внедрении в каждой школе с 5-го класса уроков по искусственному интеллекту. Речь идет о цифровой гигиене и формировании навыков безопасного взаимодействия с нейросетями. Также запланирован запуск корпоративного университета на базе Сбера для системного повышения квалификации всех сотрудников правительства и муниципальных образований.

В июле Федорищев и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф подписали соглашение о внедрением ИИ-технологий и образовательных программ.