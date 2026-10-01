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Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался
Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Историческое здание, загоревшееся у Исаакиевского собора в центре Петербурга, не эксплуатировалось, сообщила пресс-служба управления МЧС по городу в четверг. Оно было расселено и находилось на реконструкции.

Между тем площадь пожара в особняке у Исаакиевского собора в центре Петербурга достигла 2 тыс. кв. метров.

"Силы направлены на тушение и защиту соседних строений", - говорится в сообщении.

В 21:12 ранг пожара повышен до номера третьего. По данным ведомства, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга вспыхнул пожар в доме №3 по Исаакиевской площади. По этому адресу расположен особняк К.Л. Миллера постройки второй половины XIX века.

Петербург МЧС
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Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

 Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

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