Суд рассмотрит дело таксистов об обмане участников СВО в Шереметьево

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Химкинский суд рассмотрит дело пяти предполагаемых участников мошеннической схемы по обману участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщила Генпрокуратура.

"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Лебедева, Алексея Андреева, Сергея Волоруева, Арифа Мамедалиева и Игоря Морозова", - говорится в сообщении.

Все участники группы обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой).

По данным следствия, с 2018 года по 2022 год трое организаторов схемы - Игорь Бардин, Алексей Кабочкин и Юрий Королев - формировали преступное сообщество для хищения денег у россиян, в том числе у участников СВО, за оказание услуг по перевозке на такси по завышенной цене в Москве и Московской области. В преступную деятельность также были вовлечены Лебедев, Андреев, Волоруев, Мамедалиев, Морозов и другие, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Всего с 2023 по 2024 год на территории Шереметьево фигуранты похитили более 500 тысяч рублей у восьми граждан, среди которых были участники СВО, установило следствие.

"Расследование в отношении организаторов преступного сообщества Бардина, Кабочкина, Королева и других соучастников продолжается", - добавили в Генпрокуратуре.