Участник преступного сообщества осужден на 19 лет за заказные убийства

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд приговорил к длительному лишению свободы участника преступного сообщества Алексея Олесика.

"Приговором суда Олесику назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафа в 50 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с подсудимого 3 млн рублей в счет компенсации вреда.

Как установлено следствием и судом, Олесик, являясь членом преступного сообщества "29 комплекс", совместно с другими участниками вооруженной группы совершил убийство трех человек, в том числе криминального авторитета Айдара Исрафилова в августе 1999 года вблизи стадиона ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.

Вину Олесик признал.