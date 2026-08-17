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Медорганизации будут передавать МВД и Роспотребнадзору данные об инфекциях иностранцев

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Медицинские организации в России будут передавать в МВД и Роспотребнадзор данные об инфекциях и наркопотреблении, если они выявлены во время оказания медицинской помощи иностранным гражданам, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Если во время оказания медпомощи иностранному гражданину, например, по результатам медосмотра или других медицинских обращений будут выявлены инфекционные заболевания или установлен факт употребления наркотических средств, медорганизации также будут передавать информацию об этом в МВД России и Роспотребнадзор", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в понедельник.

Минздравом РФ разработан проект приказа "Об утверждении порядка медосвидетельствования иностранных граждан на употребление наркотиков, опасные инфекционные болезни и ВИЧ-инфекцию", который направлен на сохранение санитарно-эпидемического благополучия населения России и обеспечит достоверность сведений о медицинских заключениях иностранных граждан, сообщили в министерстве.

Проект разработан для реализации вступающего в силу с 1 сентября 2026 года федерального закона, который вводит обязанность иностранных граждан проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда на территорию РФ, и далее – ежегодно. При этом медицинское освидетельствование проводится за счет иностранного гражданина.

Согласно проекту приказа, медицинские заключения будут формироваться исключительно в форме электронного документа и размещаться в единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). В течение 24 часов медорганизации будут передавать данные в МВД России и Роспотребнадзор, что исключает возможность неучтенного оборота документов вне ЕГИСЗ, так как любой документ, отсутствующий в системе, будет считаться недействительным, сообщили в Минздраве.

Обязанность по ведению реестра медорганизаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования, закрепляется за Росздравнадзором. Информация о них будет размещаться на официальном сайте ведомства, уточнили в пресс-службе.

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