Пушилин сообщил об одном погибшем, десяти раненых в результате атаки украинских дронов в ДНР

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще десять пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены пять жилых домостроений, пять объектов гражданской инфраструктуры, три грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Волновахском, Володарском и Великоновоселковском муниципальных округах".