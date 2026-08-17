Топливо в Севастополе во вторник будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Топливо во вторник поступит в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP в свободной продаже (...) На трех АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

На обеих сетях разрешено заливать топливо в канистры для заправки домашних генераторов.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму. 14 августа Развожаев сообщил, что нормализация поставок и доступности топлива в Крыму и Севастополе ожидается к началу сентября.