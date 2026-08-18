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"Внуково" работает по согласованию

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max в ночь на вторник.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса пассажиры могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Росавиация Внуково
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